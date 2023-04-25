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Тренер "Торпедо" Клотет выгнал игрока с тренировки из-за улыбки

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет выгнал с тренировки защитника Юрия Журавлева за то, что тот улыбался во время занятия. Об этом сообщает «Чемпионат».

Тренер "Торпедо" выгнал игрока с тренировки из-за улыбки
© РИА Новости

Также сообщается, что наставник отстранил от тренировок с основной командой защитника Илью Кутепова и капитана Равиля Нетфуллина.

Клотет начал тренерскую карьеру в Каталонии, в течение двух лет он возглавлял местный клуб «Корнелья». Позже он тренировал молодежную команду и дубль «Эспаньола», а затем отправился за границу. Он успел также поработать в Швеции, в Норвегии, в Англии и Италии. Последними его клубами были итальянские «Брешиа» и СПАЛ. Он стал первым иностранным главным тренером в истории «Торпедо».

После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо», набрав 13 очков, занимает последнее место в турнирной таблице. Под его руководством команда одержала одну победу над «Факелом» и потерпела три поражения.

Стоит отметить, что Клотет был удален в конце первого тайма матча со «Спартаком».

В следующем туре «автозаводцы» сыграют с «Сочи».

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