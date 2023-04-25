В сборной Таджикистана рассказали, почему в этом году не сыграют с Россией

Пресс-секретарь сборной Таджикистана Фаридун Салиев рассказал о плотном графике команды, который может стать препятствием проведения товарищеского матча с Россией.
«ФФТ и РФС пока не обсуждали возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Таджикистана. У нашей команды насыщенный график: в июне мы будем участвовать в чемпионате CAFA, в сентябре у нас уже есть предложения от азиатских команд о проведении товарищеских матчей в дни ФИФА, а в ноябре стартует отборочный турнир чемпионата мира-2026. Поэтому мы вряд ли сыграем со сборной России в этом году», — передает слова Салиева Sport24.
Сборные России и Таджикистана встречались в прошлом году. Тогда встреча завершилась нулевой ничьей.
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
За период отстранения россияне провели несколько товарищеских игр с командами из Азии, а также Ираком и Ираном.