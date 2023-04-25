Нетфуллин подтвердил свое отстранениие от тренировок «Торпедо»

Капитан «Торпедо» Нетфуллин подтвердил информацию о своем отстранении от тренировок
Капитан «Торпедо» Равиль Нетфуллин подтвердил информацию о своем отстранении от тренировок с командой.
Нетфуллин заявил, что поговорил с президентом «Торпедо». Футболист не исключил, что его контракт с клубом может быть расторгнут.
Ранее сегодня «Чемпионат» сообщил, что Нетфуллина, а также защитника «Торпедо» Илью Кутепова перевели во вторую команду «автозаводцев». Также сообщалось, что главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет выгнал с одного из занятий защитника Юрия Журавлева по причине, что тот слишком много улыбался.
Нетфуллин выступает за «Торпедо» с 2020 года. В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел 27 матчей во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч. Всего за «автозаводцев» футболист сыграл в 107 матчах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.