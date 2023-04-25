Нетфуллин подтвердил свое отстранениие от тренировок «Торпедо»

Капитан «Торпедо» Равиль Нетфуллин подтвердил информацию о своем отстранении от тренировок с командой.

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«Все верно, информация об отстранении соответствует действительности. Выгнали с тренировки, сославшись на то, что вношу негатив в тренировочный процесс. Решение исходило от главного тренера. Кутепова и Журавлева также выгнали с тренировки», — приводит слова Нетфуллина «Матч ТВ».

Нетфуллин заявил, что поговорил с президентом «Торпедо». Футболист не исключил, что его контракт с клубом может быть расторгнут.

Ранее сегодня «Чемпионат» сообщил, что Нетфуллина, а также защитника «Торпедо» Илью Кутепова перевели во вторую команду «автозаводцев». Также сообщалось, что главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет выгнал с одного из занятий защитника Юрия Журавлева по причине, что тот слишком много улыбался.