"Тоттенхэм" вернет болельщикам деньги за билеты на матч с "Ньюкаслом"

Футболисты лондонского "Тоттенхэма" выпустили заявление, в котором пообещали возместить расходы на билеты болельщикам клуба, которые посетили гостевой матч с "Ньюкаслом" в 32 м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает "Советский спорт" со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, 23 апреля "Тоттенхэм" потерпел разгромное поражение со счетом 1:6, причем за первые 20 минут встречи "шпоры" пропустили пять мячей. Лондонский клуб также попросил извинения за этот результат и пообещал исправиться в следующей игре против "Манчестер Юнайтед". После 32 проведенных матчей "Тоттенхэм" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. Лидирует в АПЛ лондонский "Арсенал", на счету которого 75 очков.