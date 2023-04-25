"Тоттенхэм" вернет болельщикам деньги за билеты на матч с "Ньюкаслом"

Футболисты лондонского "Тоттенхэма" выпустили заявление, в котором пообещали возместить расходы на билеты болельщикам клуба, которые посетили гостевой матч с "Ньюкаслом" в 32 м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает "Советский спорт" со ссылкой на пресс-службу команды.
Напомним, 23 апреля "Тоттенхэм" потерпел разгромное поражение со счетом 1:6, причем за первые 20 минут встречи "шпоры" пропустили пять мячей. Лондонский клуб также попросил извинения за этот результат и пообещал исправиться в следующей игре против "Манчестер Юнайтед". После 32 проведенных матчей "Тоттенхэм" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. Лидирует в АПЛ лондонский "Арсенал", на счету которого 75 очков.
Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" уволил исполняющего обязанности главного тренера Кристиана Стеллини после разгромного поражения от "Ньюкасла". Теперь исполнять обязанности главного тренера будет Райан Мэйсон.