Полиция начала проверку после травмы футболиста "Краснодара"

Московская полиция начала проверку по факту травмы полузащитника "Краснодара" Кади Боржиса в матче 24-го тура чемпионата России против "Спартака" , сообщает Агентство городских новостей "Москва" .

Напомним, что Боржис получил серьезное повреждение после столкновения с капитаном "красно-белых" Георгием Джикией. Бразилец рухнул на газон, а Джикия оперативно оказал первую медицинскую помощь сопернику: он вытащил запавший язык у Кади. Как стало известно позднее, Боржис получил сотрясение мозга и несколько переломов.