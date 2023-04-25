Полиция начала проверку после травмы футболиста "Краснодара"
Московская полиция начала проверку по факту травмы полузащитника "Краснодара" Кади Боржиса в матче 24-го тура чемпионата России против "Спартака", сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Напомним, что Боржис получил серьезное повреждение после столкновения с капитаном "красно-белых" Георгием Джикией. Бразилец рухнул на газон, а Джикия оперативно оказал первую медицинскую помощь сопернику: он вытащил запавший язык у Кади. Как стало известно позднее, Боржис получил сотрясение мозга и несколько переломов.
Сам матч завершился волевой победой "Спартака" со счетом 4:3. По ходу встречи "Краснодар" дважды вел в счете - 2:0 и 3:2.