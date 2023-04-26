Экс-владелец «Спартака» пошутил, что Кокорин — легенда только одного клуба

«Я немного удивлен дискуссией. Странно когда люди сами о себе начинают говорить, оценивая легендарность. Должно пройти время, болельщик сам решит, кто ему по сердцу, кто заслужил. Легенды — это что-то аховое, суперзаслуженное.



Вальбуэна — легенда? Это цирк какой-то. Легенда «Динамо» — это Лев Иванович Яшин. Что касается Кокорина, то он легенда одного клуба — ночного, где он зажигал», — приводит слова Червиченко «Рейтинг букмекеров».