$81.55+0.2890.03+0.57

Червиченко считает Кокорина легендой одного клуба — ночного

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал недавнее интервью Александра Кокорина, в котором он возмущался тем, что бывших легионеров «Динамо» считают легендами клуба, а его — нет.

Экс-владелец «Спартака» пошутил, что Кокорин — легенда только одного клуба
© Газета.Ru

«Я немного удивлен дискуссией. Странно когда люди сами о себе начинают говорить, оценивая легендарность. Должно пройти время, болельщик сам решит, кто ему по сердцу, кто заслужил. Легенды — это что-то аховое, суперзаслуженное.

Вальбуэна — легенда? Это цирк какой-то. Легенда «Динамо» — это Лев Иванович Яшин. Что касается Кокорина, то он легенда одного клуба — ночного, где он зажигал», — приводит слова Червиченко «Рейтинг букмекеров».

Кокорин выступал за «Динамо» с 2008 по 2013 год. После он перешел в «Анжи», но так не сыграл ни одного матча. В 2013 году нападающий снова вернулся в «Динамо» и играл там до перехода в «Зенит» в 2015 году.

Прошлым летом он стал игроком кипрского «Ариса». Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Всего в текущем сезоне Кокорин принял участие в 23 матчах чемпионата Кипра, забив десять мячей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий