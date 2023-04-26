Экс-владелец «Спартака» пошутил, что Кокорин — легенда только одного клуба

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал недавнее интервью Александра Кокорина, в котором он возмущался тем, что бывших легионеров «Динамо» считают легендами клуба, а его — нет.
«Я немного удивлен дискуссией. Странно когда люди сами о себе начинают говорить, оценивая легендарность. Должно пройти время, болельщик сам решит, кто ему по сердцу, кто заслужил. Легенды — это что-то аховое, суперзаслуженное.
Вальбуэна — легенда? Это цирк какой-то. Легенда «Динамо» — это Лев Иванович Яшин. Что касается Кокорина, то он легенда одного клуба — ночного, где он зажигал», — приводит слова Червиченко «Рейтинг букмекеров».
Кокорин выступал за «Динамо» с 2008 по 2013 год. После он перешел в «Анжи», но так не сыграл ни одного матча. В 2013 году нападающий снова вернулся в «Динамо» и играл там до перехода в «Зенит» в 2015 году.
Прошлым летом он стал игроком кипрского «Ариса». Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Всего в текущем сезоне Кокорин принял участие в 23 матчах чемпионата Кипра, забив десять мячей.