"Жирона" обыграла "Реал" в матче 31-го тура Ла Лиги

Мадридский "Реал" на выезде встречался с "Жироной" в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра завершилась поражением "сливочных" со счетом 1:4. В составе победителей покером отметился аргентинский форвард Валентин Кастельянос.

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У "Реала" забитые мячи на счету бразильца Винисиуса Жуниора и испанца Лукаса Васкеса. После этого матча мадридский клуб продолжает занимать второе место в турнирной таблице Ла Лиги. В активе подопечных Карло Анчелотти 65 очков. "Жирона" набрала 44 балла и поднялась с 11-й на восьмую строчку.

В следующем туре "сливочные" на своем поле примут "Альмерию" (29 апреля), а "Жирона" в гостях померится силами с "Севильей" (1 мая). Ранее сообщалось, что французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе принес свои извинения президенту "Реала" Флорентино Пересу и заявил, что хочет перейти в испанский клуб.