$81.55+0.2890.03+0.57

"Жирона" обыграла "Реал" в матче 31-го тура Ла Лиги

Мадридский "Реал" на выезде встречался с "Жироной" в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра завершилась поражением "сливочных" со счетом 1:4. В составе победителей покером отметился аргентинский форвард Валентин Кастельянос.

"Жирона" обыграла "Реал" в матче 31-го тура Ла Лиги
© Газета.Ru

У "Реала" забитые мячи на счету бразильца Винисиуса Жуниора и испанца Лукаса Васкеса. После этого матча мадридский клуб продолжает занимать второе место в турнирной таблице Ла Лиги. В активе подопечных Карло Анчелотти 65 очков. "Жирона" набрала 44 балла и поднялась с 11-й на восьмую строчку.

В следующем туре "сливочные" на своем поле примут "Альмерию" (29 апреля), а "Жирона" в гостях померится силами с "Севильей" (1 мая). Ранее сообщалось, что французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе принес свои извинения президенту "Реала" Флорентино Пересу и заявил, что хочет перейти в испанский клуб.

Напомним, в мае прошлого года стало известно, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским клубом. Однако громкий переход не состоялся.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий