«Спартак» заинтересовался полузащитником сборной Парагвая

Московский «Спартак» летом 2023 года попробует приобрести полузащитника «Расинга» и сборной Парагвая Матиаса Рохаса.

Как сообщает Metaratings.ru, кандидатура 27-летнего южноамериканца рассматривается красно-белыми как один из вариантов усиления атакующей линии. Однако у руководство «Спартака» есть определенные сомнения по поводу кандидатуры Рохаса и его возможной акклиматизации в европейском футболке, поэтому российским клубом также рассматриваются и другие кандидатуры.

Источником отмечается, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль попросил руководство клуба об усилении именно позиции атакующего полузащитника.