«Спартак» заинтересовался полузащитником сборной Парагвая

«Спартак» заинтересован в трансфере полузащитника сборной Парагвая Рохаса
Московский «Спартак» летом 2023 года попробует приобрести полузащитника «Расинга» и сборной Парагвая Матиаса Рохаса.
Как сообщает Metaratings.ru, кандидатура 27-летнего южноамериканца рассматривается красно-белыми как один из вариантов усиления атакующей линии. Однако у руководство «Спартака» есть определенные сомнения по поводу кандидатуры Рохаса и его возможной акклиматизации в европейском футболке, поэтому российским клубом также рассматриваются и другие кандидатуры.
Источником отмечается, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль попросил руководство клуба об усилении именно позиции атакующего полузащитника.
Матиас Рохас выступает за «Расинг» с июля 2019 года. На его счету 121 матч, 24 мяча и 12 результативных передач за команду во всех соревнованиях. Действующий контракт хавбека с аргентинским клубом истекает 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его в €5 млн.