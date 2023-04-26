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1 час назад

Клубы РПЛ проголосовали за начало нового сезона

Лера Букина

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за то, чтобы новый сезон чемпионата страны по футболу начался 23 июля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале лиги.

Определена дата начала следующего сезона РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В среду, 26 апреля, состоялось общее собрание клубов РПЛ.

Первый тур текущего розыгрыша чемпионата России стартовал 15 июля 2022 года. Прохождение заключительного тура ожидается 3 июня 2023 года.

Ранее была взята пауза в турнире в связи с чемпионатом мира в Катаре. Она продолжалась с 13 ноября по 3 марта.

Президент ЦСКА Евгений Гинер ранее указал на необходимость скорректировать формат проведения РПЛ.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что готовящаяся сделка между турецким «Бешикташем» и «Газпромом», в результате которой газовая компания из России станет титульным спонсором клуба, может помочь открыть дорогу российским футболистам в западные команды.

Футбол,Евгений Гинер,Газпром,
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