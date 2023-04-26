Определена дата начала следующего сезона РПЛ

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за то, чтобы новый сезон чемпионата страны по футболу начался 23 июля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале лиги.
В среду, 26 апреля, состоялось общее собрание клубов РПЛ.
Первый тур текущего розыгрыша чемпионата России стартовал 15 июля 2022 года. Прохождение заключительного тура ожидается 3 июня 2023 года.
Ранее была взята пауза в турнире в связи с чемпионатом мира в Катаре. Она продолжалась с 13 ноября по 3 марта.
Президент ЦСКА Евгений Гинер ранее указал на необходимость скорректировать формат проведения РПЛ.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что готовящаяся сделка между турецким «Бешикташем» и «Газпромом», в результате которой газовая компания из России станет титульным спонсором клуба, может помочь открыть дорогу российским футболистам в западные команды.