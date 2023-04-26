Семь россиян вошли в топ-200 самых перспективных молодых футболистов мира

Семь российских игроков вошли в число 200 самых перспективных молодых футболистов мира (до 20 лет) по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory). Рейтинг представлен на сайте организации.

В рейтинг включили имена игроков из 75 лиг мира. Футболистов выбрали на основе количества минут, проведенных на поле за последний год, с учетом уровня турниров и результатов команд.