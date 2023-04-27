Холанд установил рекорд АПЛ по голам за сезон

Нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду удалось отдать две результативные передачи и отметиться забитым мячом в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (4:1).

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Таким образом, для норвежца этот мяч стал 33-м в текущем розыгрыше АПЛ. Холанд побил рекорд по голам за сезон, принадлежавший Мохамеду Салаху в сезоне-2017/2018 (32).

Рекорд лиги держится почти 30 лет. В сезоне-1993/1994 Энди Коул в составе «Ньюкасла» забил 34 гола. На следующий год Алан Ширер, выступавший за «Блэкберн Роверс», показал ровно такую же результативность. Однако тогда в чемпионате игралось 42 тура, а не 38, как сейчас.