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1 час назад

СМИ сообщили о том, что Роналду близок к расставанию с Джорджиной

Газета.Ru

Португальский полузащитник "Аль-Насра" Криштиану Роналду близок к расставанию со своей возлюбленной Джорджиной Родригес. Об этом сообщает Ajansspor.

СМИ сообщили о том, что Роналду близок к расставанию с Джорджиной
Фото: Jon Nazca/ReutersJon Nazca/Reuters

"Джорджина всегда проводит свой день в торговых центрах. Вот почему она раздражает. Она тратит, тратит и тратит, больше ничего не делая", - сообщается в источнике.

Джорджина и Роналду познакомились в 2016 году. Тогда девушка работала в магазине Gucci в Мадриде, а футболист выступал за "Реал". Джорджиина и Роналду воспитывают пятерых детей, двое из которых являются общими. В начале 2017 года у Криштиану родилась двойня от суррогатной матери. В ноябре 2017 года сама Родригес родила дочь Алану Мартину. 18 апреля 2022 года Роналду сообщил о смерти одного из своих новорожденных близнецов от Джорджины. Девочка осталась жива, а мальчик скончался.

По словам футболиста, младенец не смог выжить несмотря на усилия врачей. С начала 2023 года Роналду и его семье пришлось переехать в Саудовскую Аравию после подписания контракта с местным клубом "Аль-Наср".

По контракту с клубом португалец будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Ранее сообщалось, что Роналду устроил перепалку с тренерами "Аль-Насра" в полуфинале Кубка Саудовской Аравии.

Футбол,Алан Мартин,Криштиану Роналду,Реал,
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