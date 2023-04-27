СМИ сообщили о том, что Роналду близок к расставанию с Джорджиной

Португальский полузащитник "Аль-Насра" Криштиану Роналду близок к расставанию со своей возлюбленной Джорджиной Родригес. Об этом сообщает Ajansspor.

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"Джорджина всегда проводит свой день в торговых центрах. Вот почему она раздражает. Она тратит, тратит и тратит, больше ничего не делая", - сообщается в источнике.

Джорджина и Роналду познакомились в 2016 году. Тогда девушка работала в магазине Gucci в Мадриде, а футболист выступал за "Реал". Джорджиина и Роналду воспитывают пятерых детей, двое из которых являются общими. В начале 2017 года у Криштиану родилась двойня от суррогатной матери. В ноябре 2017 года сама Родригес родила дочь Алану Мартину. 18 апреля 2022 года Роналду сообщил о смерти одного из своих новорожденных близнецов от Джорджины. Девочка осталась жива, а мальчик скончался.

По словам футболиста, младенец не смог выжить несмотря на усилия врачей. С начала 2023 года Роналду и его семье пришлось переехать в Саудовскую Аравию после подписания контракта с местным клубом "Аль-Наср".