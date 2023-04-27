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Хоккеист Овечкин во второй раз может сыграть за футбольный клуб "Динамо"

Футбольный клуб "Динамо" общается с обладателем Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александром Овечкиным по поводу его возможного участия в товарищеском матче летом. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

Овечкин может опять сыграть за "Динамо"
© РИА Новости

"Александр Овечкин летом может сыграть за "Динамо" в товарищеском матче. Работаем с ним", - сказал Пивоваров.

25 июня 2022 года Овечкин поучаствовал в товарищеском матче в составе "Динамо" против команды блогеров "Амкал", хоккеист забил гол на 11-й минуте, после чего был заменен на полузащитника Даниила Фомина. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу "Динамо".

28 апреля "Динамо" дома сыграет с воронежским "Факелом" в матче 25-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Пресс-служба "Динамо" сообщила, что Овечкин посетит игру, которая будет посвящена 100-летию клуба.

"Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 24 матчах.

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