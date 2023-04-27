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24 минуты назад

Девушка Роналду прокомментировала слухи о возможном расставании с футболистом

Газета.Ru

Джорджина Родригес, спутница форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду, прокомментировала информацию о желании футболиста расстаться с ней. Джорджина использовала для этого слова из песни Ромео Сантоса Si yo muero.

Девушка Роналду прокомментировала слухи о возможном расставании с футболистом
Фото: georginagio/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)georginagio/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

"Завистники изобретают слухи, сплетники их распространяют, а идиоты верят им", — опубликовала Джорджина в соцсетях.

Накануне Ajansspor сообщил о возможном расставании Роналду и Джорджины. Джорджина и Роналду познакомились в 2016 году. Тогда девушка работала в магазине Gucci в Мадриде, а футболист выступал за "Реал".

Джорджиина и Роналду воспитывают пятерых детей, двое из которых являются общими. В начале 2017 года у Криштиану родилась двойня от суррогатной матери. В ноябре 2017 года сама Родригес родила дочь Алану Мартину. 18 апреля 2022 года Роналду сообщил о смерти одного из своих новорожденных близнецов от Джорджины. Девочка осталась жива, а мальчик скончался. По словам футболиста, младенец не смог выжить несмотря на усилия врачей.

С начала 2023 года Роналду и его семье пришлось переехать в Саудовскую Аравию после подписания контракта с местным клубом "Аль-Наср". По контракту с клубом португалец будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Футбол,Алан Мартин,Ромео Сантос,Джорджина Родригес,Криштиану Роналду,Реал,
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