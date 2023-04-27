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Футболист-ампутант забил эффектный гол ударом через себя на турнире в Сочи

Игрок профессионального футбольного клуба инвалидов-ампутантов "Динамо" из Барнаула Дмитрий Удалов стал автором эффектного гола в матче финального группового этапа Кубка Российского футбольного союза (РФС) среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ "Стальная воля" при поддержке букмекерской компании "Фонбет".

Футболист-ампутант забил эффектный гол ударом через себя на турнире в Сочи
© пресс-служба РФС

Футболист, выступающий на костылях, поразил чужие ворота ударом через себя. На этой стадии "Динамо" встречалось с командой из РСО Алания и одержало победу со счетом 4:0. Турнир проходит в Сочи на федеральной территории Сириус с 24 по 27 апреля. В фестивале принимает участие 600 человек из 30 регионов страны.

В Сочи приехали представители пяти аккредитованных Минспортом РФ федераций спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья, 5 нозологий в 3-х категориях: мужчины, женщины и юноши с 15 до 18 лет и 8 дисциплин. Стоит отметить, что фестиваль в Сочи станет лишь первым в 2023 году турниром проекта "Стальная воля". В этом году они также пройдут в Нижнем Тагиле и в Казани, а в конце сентября итоговый турнир состоится вновь в "Сириусе".

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