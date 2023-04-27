Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров прошёл стажировку у Семака в «Зените»

«Стажировка в «Зените» — это моя инициатива. Попросил о ней Сергея Богдановича Семака, он разрешил пройти стажировку, за что ему большое спасибо. Она рассчитана на недельный цикл команды с понедельника по пятницу. Завтра — последний день. Было полезно», — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».