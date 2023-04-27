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Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров прошёл стажировку у Семака в «Зените»

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, что прошёл стажировку в санкт-петербургском «Зените». Экс-футболист признался, что сам попросил о такой возможности у главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров прошёл стажировку у Семака в «Зените»
© Чемпионат.com

«Стажировка в «Зените» — это моя инициатива. Попросил о ней Сергея Богдановича Семака, он разрешил пройти стажировку, за что ему большое спасибо. Она рассчитана на недельный цикл команды с понедельника по пятницу. Завтра — последний день. Было полезно», — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».

С июля прошлого года Комбаров работает главным тренером санкт-петербургской «Звезды», однако не имеет лицензии уровня Pro. Брат-близнец Дмитрия Кирилл работает спортивным директором тульского «Арсенала».

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