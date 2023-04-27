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37 минут назад

Сборная Кыргызстана по футболу готова вновь сыграть с Россией

Газета.Ru

Пресс-служба Кыргызского футбольного союза рассказала об интересе к проведению контрольного матча против национальной команды России. Слова представителя пресс-службы передает Sport24.

Сборная Кыргызстана по футболу захотела сыграть с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сборная Кыргызстана готова сыграть товарищеский матч с командой России даже на территории Российской Федерации», — заявили в пресс-службе.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

За период отстранения россияне провели несколько товарищеских игр с командами из Азии, а также Ираком и Ираном.

Ранее бывший защитник сборной России Андрей Семенов рассказал об общении с экс-тренером национальной команды Станиславом Черчесовым после своей ошибки в матче с Бельгией на Евро-2020. Тогда россияне уступили со счетом 0:3 и заняли последнее место в группе.

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