Сборная Кыргызстана по футболу захотела сыграть с Россией

Пресс-служба Кыргызского футбольного союза рассказала об интересе к проведению контрольного матча против национальной команды России. Слова представителя пресс-службы передает Sport24.

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«Сборная Кыргызстана готова сыграть товарищеский матч с командой России даже на территории Российской Федерации», — заявили в пресс-службе.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

За период отстранения россияне провели несколько товарищеских игр с командами из Азии, а также Ираком и Ираном.