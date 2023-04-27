В «Зените» подсчитали доходы от возвращения пива на стадионы

Коммерческий директор «Зенита» Алексей Пак подсчитал доходы от возможного возвращения пива на стадионы. Об этом сообщает Metaratings.

© Lenta.ru

По его словам, на первом этапе решение принесет от 50 до 100 миллионов рублей за сезон.

«Это только реализация и реклама, в дальнейшем с таким стимулом зрительский интерес будет только расти, и в перспективе мы можем говорить о совокупных доходах от 200 до 300 миллионов за сезон», — заявил Пак.

26 апреля в представитель МВД Валерий Ботвин сделал заявление о возможности возвращения пива на стадионы. Он подчеркнул, что министерство поддерживает инициативу при наличии системы идентификации болельщиков на турнирах.