Бускетс после ужина с Месси и Альбой решил остаться в «Барсе»

Как сообщает As, полузащитник «Барселоны» сообщил партнерам в раздевалке, что намерен принять предложение клуба. Ему предложили контракт на один год с опцией продления еще на один сезон. При этом зарплата игрока будет существенно снижена.

Отмечается, что ключевую роль в решении Бускетса сыграл недавний ужин с Лионелем Месси и Жорди Альбой. Возможное возвращение аргентинца в «Барсу» повлияло на планы хавбека.

«Барселона» хочет узнать окончательное решение Бускетса как можно быстрее, чтобы разработать план на следующий сезон. Главный тренер «блауграны» Хави в последнее время строил планы, исходя из предположения, что хавбек останется в команде.

В текущем сезоне Ла Лиги Серджи провел 25 матчей. Статистику 34-летнего футболиста можно найти здесь.