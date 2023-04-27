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11 минут назад

Бускетс после ужина с Месси и Альбой решил остаться в «Барсе». Ему предлагают контракт по схеме «1+1»

Sports.ru

Как сообщает As, полузащитник «Барселоны» сообщил партнерам в раздевалке, что намерен принять предложение клуба. Ему предложили контракт на один год с опцией продления еще на один сезон. При этом зарплата игрока будет существенно снижена.

Бускетс после ужина с Месси и Альбой решил остаться в «Барсе»
Фото: Sports.ruSports.ru

Отмечается, что ключевую роль в решении Бускетса сыграл недавний ужин с Лионелем Месси и Жорди Альбой. Возможное возвращение аргентинца в «Барсу» повлияло на планы хавбека.

«Барселона» хочет узнать окончательное решение Бускетса как можно быстрее, чтобы разработать план на следующий сезон. Главный тренер «блауграны» Хави в последнее время строил планы, исходя из предположения, что хавбек останется в команде.

В текущем сезоне Ла Лиги Серджи провел 25 матчей. Статистику 34-летнего футболиста можно найти здесь.

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Футбол,Жорди Альба,Лионель Месси,
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