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ЦСКА обыграл "Ахмат" и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей

Московский ЦСКА со счетом 3:1 на выезде обыграл грозненский "Ахмат" в матче 25-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу.

ЦСКА продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей
© РИА Новости

В составе победителей голы забили Иван Обляков (3-я и 22-я минуты) и Максим Мухин (90+3). У проигравших отличился Мохамед Конате (80).

ЦСКА продлил серию без поражений в чемпионате России до семи матчей (шесть побед, одна ничья). В последний раз армейцы уступали в первой игре после зимней паузы, проиграв в гостях "Сочи" (0:2). Столичная команда с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. Московский "Спартак" провел на игру меньше и находится на третьей строчке с 48 очками, опережая ЦСКА по дополнительным показателям.

"Ахмат" прервал серию без поражений из пяти матчей (три победы и две ничьи). Команда из Грозного с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

В следующем туре ЦСКА 7 мая примет "Оренбург", "Ахмат" днем ранее на выезде сыграет с московским "Торпедо".

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