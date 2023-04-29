ЦСКА продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей

Московский ЦСКА со счетом 3:1 на выезде обыграл грозненский "Ахмат" в матче 25-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу.

В составе победителей голы забили Иван Обляков (3-я и 22-я минуты) и Максим Мухин (90+3). У проигравших отличился Мохамед Конате (80).

ЦСКА продлил серию без поражений в чемпионате России до семи матчей (шесть побед, одна ничья). В последний раз армейцы уступали в первой игре после зимней паузы, проиграв в гостях "Сочи" (0:2). Столичная команда с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. Московский "Спартак" провел на игру меньше и находится на третьей строчке с 48 очками, опережая ЦСКА по дополнительным показателям.

"Ахмат" прервал серию без поражений из пяти матчей (три победы и две ничьи). Команда из Грозного с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице.