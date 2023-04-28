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1 час назад

ФНЛ заподозрила договорной характер игры в матче «Тверь» — «Электрон»

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Футбольная национальная лига (ФНЛ) инициировала проверку на предмет честного характера игры в матче Второй лиги между «Тверью» и «Электроном» (Великий Новгород).

Матч «Тверь» — «Электрон» попал под подозрение как договорной
Фото: fctver.comfctver.com

«ФНЛ проводит проверку этого матча», — приводит слова своего источника «Матч ТВ».

Матч 4-го тура группы 2Б Второй лиги между «Тверью» и «Электроном» прошёл 24 апреля в Твери и завершился разгромной победой хозяев со счётом 4:0. Под занавес матча игроки новгородского клуба разыгрывали мяч в своей штрафной площади и постоянно совершали брак в своих действиях, чем не преминули воспользоваться игроки «Тверь», забив четвертый мяч.

Стоит отметить, что в составе «Электрона» в этом матче играл полузащитник Джоси Дзауров. 26 апреля он был пожизненно дисквалифицирован решением Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС). Дзауров признан виновным в организации договорного матча будучи футболистом «СКА-Хабаровска-2».

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