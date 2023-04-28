Футбольная национальная лига (ФНЛ) инициировала проверку на предмет честного характера игры в матче Второй лиги между «Тверью» и «Электроном» (Великий Новгород).

Матч 4-го тура группы 2Б Второй лиги между «Тверью» и «Электроном» прошёл 24 апреля в Твери и завершился разгромной победой хозяев со счётом 4:0. Под занавес матча игроки новгородского клуба разыгрывали мяч в своей штрафной площади и постоянно совершали брак в своих действиях, чем не преминули воспользоваться игроки «Тверь», забив четвертый мяч.