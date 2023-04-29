«Зенит» переиграл «Крылья Советов» благодаря покеру Малкома

Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Крылья Советов» и «Зенит». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Ивановым (Кострома). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск.

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Матч завершился уверенной победой гостей со счётом 5:1. Четыре мяча в составе «Зенита» забил нападающий Малком. Ещё один гол на счету полузащитника Клаудиньо. В составе самарской команды забитым мячом отличился полузащитник Сергей Бабкин

Встреча первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходила в Санкт-Петербурге и завершилась крупной победой «Зенита» со счётом 3:0. Дублем отметился Андрей Мостовой, ещё один мяч забил Далер Кузяев.