Дзюба и «Локомотив» начали переговоры о новом контракте

Московский «Локомотив» начал переговоры с нападающим команды Артёмом Дзюбой о новом контракте. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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По информации источника, в начале этой недели состоялся первый раунд переговоров между сторонами. Дзюба хочет остаться в «Локомотиве», а руководство команды удовлетворено его игрой за железнодорожников.

Стороны расходятся по сроку контракта. «Локомотив» предлагает соглашение по схеме «1+1», Дзюба хочет подписать двухлетний контракт. Также нападающего не устраивает, что красно-зелёные хотят уменьшить размер его заработной платы.

Ожидается, что новый контракт будет подписан ближе к окончанию текущего сезона РПЛ.