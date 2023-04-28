Фанат попытался добраться до ван Дейка во время матча АПЛ, но был задержан

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги встречались «Вест Хэм» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:1. Во время игры болельщик выбежал на поле и попытался добраться до защитника гостей Вирджила ван Дейка, но был остановлен и задержан охраной стадиона. Встреча состоялась в среду, 26 апреля.