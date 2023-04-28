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Фанат попытался добраться до ван Дейка во время матча АПЛ, но был задержан

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги встречались «Вест Хэм» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:1. Во время игры болельщик выбежал на поле и попытался добраться до защитника гостей Вирджила ван Дейка, но был остановлен и задержан охраной стадиона. Встреча состоялась в среду, 26 апреля.

Фанат попытался добраться до ван Дейка во время матча АПЛ, но был задержан
© Чемпионат.com

На 12-й минуте «Вест Хэм» вышел вперёд: с передачи Майкла Антонио отличился Лукас Пакета. Уже спустя шесть минут мерсисайдцы сравняли счёт усилиями Коди Гакпо. На 67-й минуте встречи защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип замкнул передачу Эндрю Робертсона и принёс своей команде победу – 2:1.

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