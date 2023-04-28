"Динамо" проиграло "Факелу" в домашнем матче

В следующем матче «Динамо» встретится с «Химками». Встреча пройдет 6 мая. В этот же день «Факел» сыграет с «Ростовом». Отметим, что «Факел«одержал победу впервые за пять туров. «Динамо» играло в этом матче в специальной форме в честь столетия клуба.