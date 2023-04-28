"Динамо" проиграло "Факелу" в домашнем матче

Закончился матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором московское «Динамо» принимало воронежский «Факел». Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась победой гостевой команды со счетом 2:0.
На 49-й минуте счет открыл футболист воронежской команды Георгий Гогнидзе. Он же реализовал пенальти на 61-й минуте.
Таким образом, «Динамо» располагается нашестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. «Факел» с 21 очком занимает 14-ю позицию.
В следующем матче «Динамо» встретится с «Химками». Встреча пройдет 6 мая. В этот же день «Факел» сыграет с «Ростовом». Отметим, что «Факел«одержал победу впервые за пять туров. «Динамо» играло в этом матче в специальной форме в честь столетия клуба.
Ранее сообщалось, что рекорд Российской премьер-лиги по количеству назначенных пенальти за тур был повторен в 24-м раунде лиги.