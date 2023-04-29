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«Динамо» проиграло в двух из трёх прошлых домашних матчей РПЛ

Московское «Динамо» потерпело поражение на своём поле в матче 25-го тура чемпионата России. Встреча с воронежским «Факелом» состоялась на стадионе «ВТБ Арена», где бело-голубые проводят домашние игры. Гости одержали победу со счётом 2:0.

«Динамо» проиграло в двух из трех прошлых домашних матчей РПЛ
© championat

Несмотря на преимущество по числу атак и проценту владения мячом, динамовцы не сумели забить. Сами пропустили дважды во втором тайме.

Поражение стало для «Динамо» вторым за три предыдущих домашних матча. Ранее подопечные Славиши Йокановича уступили на своём поле «Сочи» (0:2) и обыграли «Пари Нижний Новгород» (3:1).

На данный момент московское «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Отставание от тройки лидеров составляет девять очков, а отрыв от ближайшего преследователя в лице «Краснодара» — одно. При этом у конкурентов есть игра в запасе.

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