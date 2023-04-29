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«Аталанта» вырвала победу у «Торино». Миранчук провёл на поле весь матч

В матче 32-го тура чемпионата Италии встречались «Торино» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юаном Лукой Сакки. Матч завершился победой «Аталанты» – 2:1.

«Аталанта» вырвала победу у «Торино». Миранчук провёл на поле весь матч
© Чемпионат.com

Счёт в игре на 34-й минуте открыл защитник бергамасков Давиде Дзаппакоста.

«Аталанта» выигрывала с минимальным преимуществом вплоть до 75-й минуты встречи, когда форвард туринцев Антонио Санабрия забил гол и восстановил равновесие – 1:1.

Однако туринцы не смогли удержать ничейный результат: за три минуты до конца основного времени матча нападающий «Аталанты» Дуван Сапата точным выстрелом принёс победу своей команде.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук, принадлежащий «Аталанте», провёл на поле все 90 минут игры.

В игре первого круга команда из Бергамо дома была сильнее соперника – 3:1. В составе подопечных Джана Пьеро Гасперини хет-триком в том матче отметился хавбек Тён Копмейнерс. За туринцев забил Никола Влашич.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии «Аталанта» занимает седьмое место, набрав 53 очка в 32 встречах. «Торино» занимает 11-ю строчку таблицы Серии А, имея в активе 43 очка.

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