Мостовой назвал лучшего футболиста в РПЛ

"Это заготовка на уход Малкома из "Зенита"? Это не заготовка, лишний раз убеждаемся, что он лучший футболист в России. Поэтому цена его вырастет, уже выросла, наверное. Если захочет уйти, то "Зенит" попросит хорошую сумму за него", - приводит слова Мостового Vprognoze.ru.