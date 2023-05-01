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Мостовой назвал лучшего футболиста в РПЛ

Бывший футболист испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о бразильском нападающем петербургского "Зенита" Малкоме.

Мостовой назвал лучшего футболиста в РПЛ
© РИА Новости

29 апреля сине-бело-голубые на выезде обыграли самарские "Крылья Советов" со счетом 5:1. Малком отметился четырьмя забитыми мячами.

"Это заготовка на уход Малкома из "Зенита"? Это не заготовка, лишний раз убеждаемся, что он лучший футболист в России. Поэтому цена его вырастет, уже выросла, наверное. Если захочет уйти, то "Зенит" попросит хорошую сумму за него", - приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

Контракт 26-летнего бразильца с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 27 миллионов евро.

"Зенит" после 25-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 61 очко и занимает первое место в турнирной таблице. У идущего вторым "Ростова" на 11 баллов меньше.

Ранее бывший спортивный директор "Зенита" Борис Раппопорт заявил, что Малкому стоит задуматься, стоит ли уезжать в Европу.

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