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«Краснодар» и «Урал» разошлись миром в игре 25-го тура РПЛ

Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Уралом». Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Краснодар» и «Урал» сыграли вничью
© ФК "Краснодар"

На 13-й минуте встречи хавбек «Краснодара» Кевин Ленини вывел свою команду вперёд.

За шесть минут до конца первого тайма уральцы отыгрались: отличился форвард Александр Юшин. Встреча так и завершилась – 1:1.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России «Краснодар» на выезде обыграл «Урал» со счётом 3:1 В составе краснодарцев дубль оформил Эдуард Сперцян, ещё один гол на счету Сергея Бородина. За «Урал» забил Алексей Каштанов.

«Краснодар» занимает шестое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков в 25 матчах. «Урал» располагается на 11-й строчке, заработав 26 баллов. Лидирует «Зенит» (61).

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