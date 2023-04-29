В пресс-службе Усманова отреагировали на обыски в "Баварии"

В пресс-службе российского миллиардера Алишера Усманова прокомментировали информацию об обысках полиции стадиона и офиса мюнхенской «Баварии».

Немецкое издание Bild ранее сообщило, что данные процедуры связаны с делом об отмывании денег в отношении Усманова.

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«Обыски офиса мюнхенской «Баварии» и Allianz Arena за несколько дней до решающего матча за титул чемпиона Германии позволяют предположить, что представители франкфуртской прокуратуры — фанаты дортмундской «Боруссии», но не «Баварии».

Предполагаемая аргументация следователей, согласно которой они, видимо, считают, что могут доказать «отмывание денег» со стороны Алишера Усманова, поскольку он посещал матчи ФК «Бавария», выглядит почти комично.

На самом деле, это пример еще одной чрезмерной реакции органов прокуратуры ФРГ. Она вписывается в ряд предыдущих неоправданных мер. Например, штурм пустующих домов в Тегернзее десятками вооруженных до зубов оперативников в сентябре 2022 г. Домов, которые при этом не принадлежат А.Б. Усманову. Или внезапный обыск ранним утром в небольшой квартире в Гессене, где законопослушно проживал сын его умершего друга.

Или знаменитая «конфискация» ценнейших «яиц Фаберже», которые на поверку оказались пластиковыми сувенирами. Неоправданное рвение в поиске несуществующих преступлений закономерно приводит следователей к таким конфузам.

Политическая инструментализация следственных органов Германии вступает в противоречие с самовосприятием этой страны как конституционного государства. А.Б. Усманов никогда не нарушал законов ФРГ, происхождение его средств абсолютно прозрачно, а его преследование в Германии имеет откровенно политический характер. Поэтому граждане этой страны могут задаться вопросом, действительно ли их налоги используются эффективно.

Человек, который декларировал немалые честно заработанные средства, нуждается в отмывании денег на футбольных билетах? Что на самом деле связывает Алишера Усманова с ФК «Бавария» — это его любовь к футболу и уважение к этому великому клубу, с которым на Allianz Arena не раз встречался и ФК «Арсенал», акционером которого А.Б. Усманов был много лет.

Тем, кто шел с обысками в клуб, не мешало бы помнить также, что А.Б. Усманов посещал его и в качестве приглашенного гостя, как руководитель крупной международной спортивной организации. Разумеется, он, в качестве болельщика, с удовольствием посетит этот стадион снова, когда несправедливые ограничения против него будут сняты», — сообщили в пресс-службе «Газете.Ru».

В 29-м туре немецкой Бундеслиги баварцы потерпели поражение от «Майнца» со счетом 1:3 и лишились лидерства в турнирной таблице чемпионата Германии.