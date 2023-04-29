Карпин получил красную карточку после матча против «Спартака»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил красную карточку после окончания матча 25 тура РПЛ против «Спартака», передает корреспондент «Спорта День за Днем» Матвей МАКАРЕНКО.
Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:1. «Ростов» вышел вперед на 80-й минуте матча благодаря точному удару Александра Селявы. Красно-белые ушли от поражения благодаря голу Александра Соболева в добавленное время.
После финального свистка Карпин направился в сторону главного арбитра встречи Кирилла Левникова и начал спорить с судьей, за что получил красную карточку.
Если удаление наставника не отменят, он пропустит домашний матч своей команды против «Факела». Встреча пройдет 6 мая.
После 25 туров «Ростов» с 50 очками занимает 2 место в РПЛ. «Спартак» с 49 очками расположился на 3 месте. Лидирует «Зенит» (61).
В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с «Зенитом». Встреча пройдет в воскресенье, 7 мая, в Санкт-Петербурге.