Щетинина госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин получил травму по ходу матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1). Футболист был экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу, у него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Об этом сообщает журналист Дмитрий Клипин в своём телеграм-канале.

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21-летний Щетинин в нынешнем сезоне забил два гола и отдал четыре результативные передачи в 34 матчах во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» дома победил «Спартак» со счётом 4:2. В составе ростовчан отличились Дмитрий Полоз (дважды), Даниил Уткин и Николай Комличенко. За «Спартак» забили Квинси Промес и Александр Соболев.