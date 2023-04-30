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Футболист "Спартака" Зиньковский заявил о желании испортить праздник "Зениту"

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о предстоящей встрече 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Его слова передает «Чемпионат».

Футболист "Спартака" Зиньковский заявил о желании испортить праздник "Зениту"
© Газета.Ru

«От матча с «Зенитом» нужно ждать тяжелой и упорной игры. Сейчас такие матчи с любым соперником. Конечно, будет принципиальная встреча. Думаю, что они это понимают — как и мы. «Зенит» может досрочно стать чемпионом? Хотим испортить праздник. Я так сказал, что будет заголовок (смеется)», — сказал Зиньковский.

Встреча пройдет 7 мая. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 61 очков. Вторую позицию занимает «Ростов», в активе которого 50 баллов. «Спартак» с 49 очками замыкает тройку лучших.

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