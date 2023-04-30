Футболист "Спартака" Зиньковский заявил о желании испортить праздник "Зениту"

«От матча с «Зенитом» нужно ждать тяжелой и упорной игры. Сейчас такие матчи с любым соперником. Конечно, будет принципиальная встреча. Думаю, что они это понимают — как и мы. «Зенит» может досрочно стать чемпионом? Хотим испортить праздник. Я так сказал, что будет заголовок (смеется)», — сказал Зиньковский.