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Стало известно о проблемах в «Челси» из-за зарплат футболистов

Проблемы в английском футбольном клубе «Челси» связаны с зарплатами игроков. Об этом стало известно The Athletic.

Стало известно о проблемах в «Челси» из-за зарплат футболистов
© Reuters

Как сообщает источник, атмосферу в команде портят разные условия снижения зарплат из-за невыхода в Лигу чемпионов. Выплаты игрокам, подписавшим контракты при новом руководстве, снизятся на 30 процентов. При этом спортсмены, заключившие соглашения ранее, ничего не потеряют.

18 апреля «Челси» проиграл «Реалу» в четвертьфинале Лиги чемпионов и вылетел из турнира. Испанский клуб оказался сильнее английского с общим счетом 4:0 по итогам двух встреч.

26 мая 2022 года стало известно, что российский миллиардер Роман Абрамович, владевший «Челси», продал команду консорциуму Тодда Боэли. Отмечалось, что сумма сделки составила 5,33 миллиарда долларов.

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