Шевченко рассказал, чему научился у Лобановского

«Он дал мне понять, что в футболе мелочей не бывает. Ни одна деталь работы не может быть проигнорирована. Я слушал его с открытым ртом, ловя каждое слово», — приводит слова Шевченко The Guardian.

Напомним, Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда добралась до четвертьфинала Евро-2020, где уступила сборной Англии (0:4).

Лобановский за время карьеры тренером поработал со сборной СССР, ОАЭ, Кувейта и Украины. Также он возглавлял «Днепр» и киевское «Динамо». Под руководством тренера «Динамо» восемь раз становилось чемпионом СССР, шесть раз выигрывало Кубок СССР, пять раз становилось чемпионом Украины и трижды обладателем Кубка Украины. Также киевляне при тренере дважды выиграли Кубок обладателей кубков (1975, 1986).