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Андрей Шевченко рассказал, чему научился у Лобановского

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, чему научился у бывшего главного тренера «Динамо» Киев и сборной СССР Валерия Лобановского.

Шевченко рассказал, чему научился у Лобановского
© GETTY IMAGES

«Он дал мне понять, что в футболе мелочей не бывает. Ни одна деталь работы не может быть проигнорирована. Я слушал его с открытым ртом, ловя каждое слово», — приводит слова Шевченко The Guardian.

Напомним, Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда добралась до четвертьфинала Евро-2020, где уступила сборной Англии (0:4).

Лобановский за время карьеры тренером поработал со сборной СССР, ОАЭ, Кувейта и Украины. Также он возглавлял «Днепр» и киевское «Динамо». Под руководством тренера «Динамо» восемь раз становилось чемпионом СССР, шесть раз выигрывало Кубок СССР, пять раз становилось чемпионом Украины и трижды обладателем Кубка Украины. Также киевляне при тренере дважды выиграли Кубок обладателей кубков (1975, 1986).

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