"Криштиану изменил все": Игрок из Саудовской Аравии высказался о Роналду

Игрок из Саудовской Аравии заявил, что Роналду изменил все
Полузащитник "Аль-Таавуна" Алехандро Ромеро Гамарра рассказал о влиянии Криштиану Роналду на интерес к местному футболу.
"Криштиану изменил все – как в плане поддержки фанатов, так и в плане конкуренции. Благодаря ему лигу стали больше смотреть по всему миру. Он один из лучших в истории, играть против него – это нечто невероятное. Я немного поговорил с ним после матча, и мне показалось, что он получает удовольствие в Саудовской Аравии, но также знает, что у нас очень сложный чемпионат", - передает слова полузащитника FourFourTwo.
37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". 2 января Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.
В текущем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах чемпионата, отметившись 12 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Клуб идет на втором месте в турнирной таблице.
Ранее в "Аль-Насре" опровергли информацию, что президент клуба назвал трансфер Роналду обманом.