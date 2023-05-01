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Экс-советник Федуна Камоцци назвал Карпина лучшим тренером в России

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о ничьей в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Ростовом". Его слова передает "Чемпионат".

Экс-советник Федуна назвал лучшего тренера в России
© пресс-служба «Спартака»

"Вчера для "Спартака" был очень тяжелый матч. Но думаю, результат встречи можно назвать положительным. В матче со "Спартаком" Карпин доказал, что является лучшим тренером в России", — сказал Камоцци.

В субботу "Спартак" на своем поле сумел вырвать ничью в матче против "Ростова" (1:1). За 10 минут до окончания встречи гости вышли вперед благодаря голу Александра Селявы. Уже в добавленное время Александр Соболев сравнял счет. После окончания матча Валерий Карпин подошел к судье Кириллу Левникову (Санкт-Петербург) и эмоционально высказал ему претензии, после чего ему была показана красная карточка. Эмоции не сдерживал и помощник главного тренера Виктор Онопко, он удален не был.

Ранее бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал Леонида Федуна за колкости в адрес Валерия Карпина.

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