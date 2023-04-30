Евсеев возглавит «Факел»

«Футбольный клуб «Шинник» и Вадим Валентинович Евсеев достигли договоренности о прекращении срока действия контракта по соглашению сторон.



Футбольный клуб благодарит Вадима Валентиновича за большую проделанную работу и желает новых успехов в тренерской деятельности», – сказано в заявлении «Шинника».