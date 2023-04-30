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Евсеев возглавит «Факел», тренер покинул «Шинник» (Иван Карпов)

Вадим Евсеев возглавит «Факел».

Евсеев возглавит «Факел»
© Sports.ru

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Уход Евсеева из «Шинника» подтвердил гендиректор клуба Сергей Кулаков.

«Достигли соглашения о досрочном расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон», – сказал Кулаков.

«Футбольный клуб «Шинник» и Вадим Валентинович Евсеев достигли договоренности о прекращении срока действия контракта по соглашению сторон.

Футбольный клуб благодарит Вадима Валентиновича за большую проделанную работу и желает новых успехов в тренерской деятельности», – сказано в заявлении «Шинника».

Евсеев возглавит «Факел» вместо Дмитрия Пятибратова. Контракт будет до конца следующего сезона.

После 25 туров Мир РПЛ «Факел» идет на 14-м месте, набрав 21 очко. «Шинник» занимает 10-е место в Первой лиге.

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