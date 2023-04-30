«Оренбург» вырвал победу у «Нижнего Новгорода» в матче РПЛ

«Оренбург» вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 79-й минуте забил полузащитник Степан Оганесян.

Таким образом, после 24 матчей «Оренбург» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 очков. «Нижний Новгород» занимает 13-е место, набрав 22 очка. Лидирует петербургский «Зенит» с 61 очком.