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«Оренбург» вырвал победу у «Нижнего Новгорода» в матче РПЛ

«Оренбург» вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Оренбург» вырвал победу у «Нижнего Новгорода» в матче РПЛ
© Lenta.ru

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 79-й минуте забил полузащитник Степан Оганесян.

Таким образом, после 24 матчей «Оренбург» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 очков. «Нижний Новгород» занимает 13-е место, набрав 22 очка. Лидирует петербургский «Зенит» с 61 очком.

В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с московским ЦСКА, а «Нижний Новгород» — с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 7 мая.

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