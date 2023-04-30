$80.51-1.0588.37-1.83

Пятибратов покинул пост главного тренера футбольного клуба "Факел"

Дмитрий Пятибратов покинул пост главного тренера воронежского клуба Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Факел". Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба команды.

Пятибратов покинул пост главного тренера футбольного клуба "Факел"
© РИА Новости

Клуб и тренер расторгли контракт по обоюдному согласию. Пятибратова утвердили на должность наставника "Факела" в сентябре 2022 года. До этого он исполнял обязанности главного тренера. Команда из Воронежа начинала сезон под руководством Олега Василенко.

Пятибратову 46 лет, он входил в штаб Василенко в "Факеле". В воронежской команде тренер работал с 2020 года. Также Пятибратов был тренером в "Мордовии", "Сочи", "Жемчужине" и литовском клубе "Тракай". В период игровой карьеры он выступал за владикавказскую "Аланию", астраханский "Волгарь", "Мордовию", "Рязань" и пермский "Амкар", с которым в 2003 году стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России.

"Факел" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 21 очко. В следующем туре воронежский клуб встретится на выезде с "Ростовом" 6 мая.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий