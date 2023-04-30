Пятибратов покинул пост главного тренера футбольного клуба "Факел"

Клуб и тренер расторгли контракт по обоюдному согласию. Пятибратова утвердили на должность наставника "Факела" в сентябре 2022 года. До этого он исполнял обязанности главного тренера. Команда из Воронежа начинала сезон под руководством Олега Василенко .

Пятибратову 46 лет, он входил в штаб Василенко в "Факеле". В воронежской команде тренер работал с 2020 года. Также Пятибратов был тренером в "Мордовии", "Сочи", "Жемчужине" и литовском клубе "Тракай". В период игровой карьеры он выступал за владикавказскую "Аланию", астраханский "Волгарь", "Мордовию", "Рязань" и пермский "Амкар", с которым в 2003 году стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России.