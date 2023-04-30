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«Сочи» победил «Торпедо» и прервал серию из трех поражений кряду в РПЛ

Серебряный призер прошлого чемпионата закрепился на девятом месте.

«Сочи» обыграл «Торпедо» в матче РПЛ
©  ФК «Сочи»

Футболисты «Сочи» победили столичное «Торпедо» в матче 25-го тура чемпионата России. Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

В составе серебряных призеров прошлого чемпионата отличились Жоаозиньо (7-я минута), Кирилл Кравцов (45) и Кирилл Заика (74). У гостей гол на счету Михаила Каймакова (79).

«Сочи» набрал 34 очка и занимает девятое место в Российской премьер-лиги. Команда прервала трехматчевую серию из поражений. «Торпедо» с 13 очками замыкает турнирную таблицу первенства.

В 26-м туре 6 мая «Торпедо» примет «Ахмат», а 8 мая «Сочи» сыграет в Москве с «Локомотивом».

Чемпионат России

25-й тур

«Сочи» – «Торпедо» – 3:1 (2:0)

Голы: Жоаозиньо, 7. Кравцов, 45. Заика, 74 – Каймаков, 79

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