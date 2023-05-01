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Костомаров не переносил операцию по протезированию

Олимпийский чемпион в танцах на льду и звезда «Ледникового периода» на Первом канале Роман Костомаров не переносил операцию по протезированию на стопе и кисти. Об этом пишет Sport24, со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Костомаров не переносил операцию по протезированию
© championat

«Информация о том, что Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти, — чушь. Никаких вмешательств не было», — приводит слова источника Sport24.

Напомним, 30 апреля телеграм-канал Mash опубликовал новость, что фигуристу провели операцию по протезированию на стопе и кисти. Также издание сообщало, что спортсмен уже пришёл в сознание и идёт на поправку. Скоро он отправится в Германию на реабилитацию, для транспортировки ему необходимо восстановиться, данный процесс может занять пару месяцев.

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