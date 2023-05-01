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Роналду выложил фото с Джорджиной после слухов об их расставании

Нападающий сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду на своей странице в социальных сетях опубликовал фото со своей девушкой Джорджиной Родригес. На фотографии футболист целуется со своей спутницей.

Роналду выложил фото с Джорджиной после слухов об их расставании
© georginagio/Instagram (организация запрещена в России)

"Выпьем за любовь", – подписал фото Роналду.

Напомним, Ajansspor сообщил о возможном расставании Роналду и Джорджины.

Ранее Джорджина прокомментировала слухи о возможном расставании с Криштиану. Джорджина и Роналду познакомились в 2016 году. Тогда девушка работала в магазине Gucci в Мадриде, а футболист выступал за "Реал". Джорджиина и Роналду воспитывают пятерых детей, двое из которых являются общими. В начале 2017 года у Криштиану родилась двойня от суррогатной матери. В ноябре 2017 года сама Родригес родила дочь Алану Мартину. 18 апреля 2022 года Роналду сообщил о смерти одного из своих новорожденных близнецов от Джорджины. Девочка осталась жива, а мальчик скончался. По словам футболиста, младенец не смог выжить несмотря на усилия врачей. С начала 2023 года Роналду и его семье пришлось переехать в Саудовскую Аравию после подписания контракта с местным клубом "Аль-Наср". По контракту с клубом португалец будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

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