Агент Головина отреагировал на слухи о том, что игрок зимой отказал «Боруссии» Дортмунд

«Правда ли, что Головин зимой сам отказался от перехода в «Боруссию»? Ноль правды, бред полный. Интерес от Дортмунда был, но я не знаю, как проходили переговоры между клубами», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.