Агент Головина назвал три клуба, которые претендовали на полузащитника после ЧМ-2018
Агент Александр Клюев, представляющий интересы футболиста «Монако» и сборной России Александра Головина, рассказал, что его клиент мог перейти из ЦСКА в туринский «Ювентус» и лондонский «Челси».
«Было три конкретных предложения: «Ювентус», «Челси» и «Монако». Все три клуба были готовы заключить сделку, все зависело только от выбора Саши.
Мы встречались с тогдашним спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи. Дважды в Москве общались с Мариной Грановской, а сам Саша даже говорил по телефону с Абрамовичем», — приводит слова агента «Чемпионат.com».
26-летний Головин стал игроком французского клуба летом 2018 года. В текущем сезоне он провел за команду 41 матч во всех турнирах, в которых отметился семью голами и восемью результативными передачами.
«Монако» после 22 туров чемпионата Франции занимает четвертое место (61 очко). Отставание от лидирующего «Пари Сен-Жермен» составляет 14 баллов.