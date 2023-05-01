Агент Головина назвал три клуба, которые претендовали на полузащитника после ЧМ-2018

«Было три конкретных предложения: «Ювентус», «Челси» и «Монако». Все три клуба были готовы заключить сделку, все зависело только от выбора Саши.



Мы встречались с тогдашним спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи. Дважды в Москве общались с Мариной Грановской, а сам Саша даже говорил по телефону с Абрамовичем», — приводит слова агента «Чемпионат.com».