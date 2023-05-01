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Агент Головина назвал три клуба, которые претендовали на полузащитника после ЧМ-2018

Агент Александр Клюев, представляющий интересы футболиста «Монако» и сборной России Александра Головина, рассказал, что его клиент мог перейти из ЦСКА в туринский «Ювентус» и лондонский «Челси».

Агент Головина назвал три клуба, которые претендовали на полузащитника после ЧМ-2018
© РИА Новости

«Было три конкретных предложения: «Ювентус», «Челси» и «Монако». Все три клуба были готовы заключить сделку, все зависело только от выбора Саши.

Мы встречались с тогдашним спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи. Дважды в Москве общались с Мариной Грановской, а сам Саша даже говорил по телефону с Абрамовичем», — приводит слова агента «Чемпионат.com».

26-летний Головин стал игроком французского клуба летом 2018 года. В текущем сезоне он провел за команду 41 матч во всех турнирах, в которых отметился семью голами и восемью результативными передачами.

«Монако» после 22 туров чемпионата Франции занимает четвертое место (61 очко). Отставание от лидирующего «Пари Сен-Жермен» составляет 14 баллов.

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