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Вадим Евсеев возглавил «Факел»

47-летний российский специалист Вадим Евсеев назначен главным тренером «Факела». Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Вадим Евсеев возглавил «Факел»
© Betassist

В тренерский штаб Вадима Евсеева вошли Сергей Томаров и Владимир Сычёв. Во главе воронежской команды Евсеев сменил Дмитрия Пятибратова.

Напомним, Пятибратов покинул свой пост 30 мая. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Ранее Вадим Евсеев освободил должность главного тренера «Шинника». В прошлом он также работал в «Уфе», «СКА-Хабаровск» и «Амкаре».

В рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» победил московское «Динамо». Матч завершился со счетом 2:0, дубль оформил нападающий воронежцев Георгий Гонгадзе. После 25 туров «Факел» располагается на 14-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко.

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