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«Спартак» переиграл сталинградское «Динамо» в ретроматче

Ветераны московского «Спартак» переиграли символическую команду сталинградского «Динамо» в ретроматче в честь 80-летия победы в Сталинградской битве со счётом 2:0. По голу во втором тайме забили Роман Павлюченко и Александр Самедов.

«Спартак» переиграл сталинградское «Динамо» в ретроматче
© ТАСС

Игра проходила в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» по мотивам легендарной встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1943 года.

Матч проходил в ретростиле. Команды приехали на стадион на автобусах прошлой эпохи, перед игрой состоялась классическая для советского футбола церемония обмена букетами цветов, а судьи и футболисты вышли на газон в стилизованной форме. Состав хозяев был сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграли звёздные ветераны красно-белых.

Организатором матча стал Российский футбольный союз при поддержке администрации Волгоградской области, оргкомитета празднования 80-летия победы в Сталинградской битве и ВФСО «Динамо».

2 мая 1943 года сборная местных игроков в составе сталинградского «Динамо» сыграла против московского «Спартака». Матч прошёл через три месяца после завершения одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы — и стал символом возвращения разрушенного города к жизни.

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