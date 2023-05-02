Руководство и тренер "ПСЖ" в шоке от самовольного отъезда Месси в Саудовскую Аравию

После поражения от «Лорьяна» в воскресенье (1:3) нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси улетел в Саудовскую Аравию. Во время его отъезда у команды по расписанию была тренировка. Об этом сообщает L.

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Отмечается, что ни главный тренер Кристоф Галтье, ни спортивный директор Луиш Кампуш не одобрили отъезда знаменитого аргентинца.

В понедельник игроки «ПСЖ» провели тренировку, так как их выходной был отменен после поражения в чемпионате от «Лорьяна». Сообщается также, что Месси отменил ранее визит в Саудовскую Аравию, а на сей раз этого сделать не смог.

Игроки «ПСЖ» много дискутировали и были шокированы пропуском Месси тренировки.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 15 забитых мячей и 15 результативных передач в 27 матчах чемпионата Франции.