«Манчестер Юнайтед» заинтересовался в приобретении Хакими

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании защитника «ПСЖ» и сборной Марокко Ашрафа Хакими, сообщает Football Insider.

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По информации источника, «Красные дьяволы» опередили лондонский «Челси» в борьбе за футболиста. Лондонскому клубу в ближайшее время необходимо серьёзно постараться, чтобы обеспечить соблюдение всех правил финансового фэйр-плей. Теперь «МЮ» считается главным фаворитом на подписание игрока.

Сообщается, что манкунианцы готовы заплатить за Хакими 60 млн. Такая сумма должна полностью устроить боссов «ПСЖ». Парижский клуб неоднократно давал понять, что не против продать марокканского защитника в предстоящее трансферное окно.

В текущем сезоне на счету Хакими 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился 4 голами и 5 результативными передачами.