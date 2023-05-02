Кокорин установил рекорд результативности за сезон в чемпионате

32-летний нападающий отличился в 11-й раз в текущем сезоне в матче с "Пафосом" (2:1). За карьеру россиянин трижды забивал по десять мячей в чемпионате — в сезоне-2012/13 и 2013/14 за московское "Динамо" и сезоне-2017/18 за петербургский "Зенит" . "Арис" набрал 67 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Кипра после 32 туров, опережая идущий вторым АПОЭЛ на три балла. Кокорин выступает за "Арис", который тренирует белорусский специалист Алексей Шпилевский, с августа 2022 года. Российский форвард арендован кипрским клубом у итальянской "Фиорентины".

Ранее бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал недавнее интервью Александра Кокорина, в котором он возмущался тем, что бывших легионеров "Динамо" считают легендами клуба, а его — нет. Кокорин выступал за "Динамо" с 2008 по 2013 год. После он перешел в "Анжи", но так не сыграл ни одного матча. В 2013 году нападающий снова вернулся в "Динамо" и играл там до перехода в "Зенит" в 2015 году.