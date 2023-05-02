$80.51-1.0588.37-1.83

Форвард "Ариса" Кокорин установил личный рекорд результативности за сезон в чемпионате

Российский форвард кипрского "Ариса" Александр Кокорин установил личный рекорд результативности по голам за сезон в чемпионате.

Кокорин установил рекорд результативности за сезон в чемпионате
© Facebook

32-летний нападающий отличился в 11-й раз в текущем сезоне в матче с "Пафосом" (2:1). За карьеру россиянин трижды забивал по десять мячей в чемпионате — в сезоне-2012/13 и 2013/14 за московское "Динамо" и сезоне-2017/18 за петербургский "Зенит". "Арис" набрал 67 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Кипра после 32 туров, опережая идущий вторым АПОЭЛ на три балла. Кокорин выступает за "Арис", который тренирует белорусский специалист Алексей Шпилевский, с августа 2022 года. Российский форвард арендован кипрским клубом у итальянской "Фиорентины".

Ранее бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал недавнее интервью Александра Кокорина, в котором он возмущался тем, что бывших легионеров "Динамо" считают легендами клуба, а его — нет. Кокорин выступал за "Динамо" с 2008 по 2013 год. После он перешел в "Анжи", но так не сыграл ни одного матча. В 2013 году нападающий снова вернулся в "Динамо" и играл там до перехода в "Зенит" в 2015 году.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий